Luca Hänni: Bittere Liebes-Enthüllung! Nach Let's Dance kommt die Wahrheit raus

Auf dem Tanzparkett zeigt sich stets von seiner sensiblen, sanften Seite. Doch als er mit Freundin Michèle Schluss machte, benahm er sich offenbar eher wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen.

Es war ein Schock für sie, verriet Lucas Ex gerade im Interview. Ohne Vorwarnung hätte Luca sich nach einem Jahr Beziehung von ihr getrennt. „Am einen Tag war alles noch schön und gut und am nächsten Tag wirst du ohne Erklärung vor das Ganze hingestellt und gewissermaßen im Regen stehen gelassen“, erzählt Michèle. „Wenn du so überrumpelt wirst, braucht es danach einen Moment, in dem du zu beißen hast.“

Luca Hännis Ex-Freundin rechnet ab

Da Luca während seiner „Let’s Dance“-Teilnahme Schluss machte, war es natürlich besonders grausam für Michèle, ihren Ex jede Woche eng umschlungen mit einer anderen zu sehen. „Grundsätzlich ist es mir nicht wahnsinnig gut gegangen in der Zeit, und ich habe noch heute manchmal Mühe“, gibt die Lehrerin zu. Lucas eher vage Begründung für das plötzliche Ende kann auch nicht geholfen haben: Er wolle sich selbst finden, sagte er.

Oder hatte vielleicht doch seine sexy Tanzpartnerin Christina Luft etwas mit dem abrupten Schlussstrich zu tun? Jedenfalls wirken die beiden mittlerweile auffallend vertraut Sie kriege immer wieder Dinge mit, die „einen ziemlich verletzen und bei denen man den anderen Menschen nicht mehr erkennt“, so Michèle vielsagend. „Ich verstehe bis heute nicht, was genau passiert ist, warum und wie es so passiert, aber ich akzeptiere das jetzt.“ Das wird, wie immer die Geschichte mit Luca und Christina weitergeht, wohl auch das Beste für ihren Seelenfrieden sein…