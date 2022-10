Luca Hänni Christina Luft: Getrennt! Sie packt ihre Koffer

Der Grund? Christina Luft ist ein fester Bestandteil von "Let's Dance". Seit Jahren steht sie für die Show auf dem Tanzparkett und das wird sich sicher auch so schnell nicht ändern. Doch die Sendung wird in Köln gedreht. Das bedeutet: Schon bald sind Luca Hänni und Christina Luft wieder getrennt. Denn die Beauty wird nicht nur für die Aufnahmen in die Stadt fahren. Zu "Let's Dance" gehört auch wochenlanges Training.

"Ihre Wohnung in Köln behalten wir vorerst", verriet Luca Hänni erst kürzlich in einem Interview. Ob der Job der Grund dafür ist? Gut möglich. Doch er stellt auch klar: "Unser Hauptdomizil ist aber in der Schweiz."

Und so eine Trennung tut einer Beziehung ja auch ab und zu ganz gut, schließlich kann man sich dann auch mal vermissen und weiß dadurch vielleicht mehr zu schätzen, was man an dem Partner hat.

Ist Christina Luft schwanger? Im VIDEO gibt es die Antwort: