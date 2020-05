Luca Hänni & Christina Luft: Süßes Liebes-Outing nach dem Finale!

Reddit this

Am Freitagabend kämpften und Christina Luft um den "Let's Dance"-Pokal. Doch leider lief nicht alles rund. Bei ihren ersten beiden Performances vertanzte sich Luca. Zwar konnten sie mit ihrem Freestyle alle vom Hocker reißen, doch am Ende reichte es nur für Platz 3. Dafür haben Luca und Christina etwas ganz anderes gewonnen...

Emotionale Liebeserklärung vor laufender Kamera

Die beiden können sich ein Leben ohne einander gar nicht mehr vorstellen. Vor laufender Kamera machte Christina Luca eine süße Liebeserklärung: "Du bist nicht nur ein großartiger Tänzer, sondern auch ein unglaublicher Mensch. Ich wollte dir Danke sagen. Danke, dass ich die Reise mit dir machen durfte. Danke, dass ich die Zeit mit dir verbringen durfte. Danke für alles, was du gemacht hast. Du warst meine Familie in dieser Zeit." Worte, die an Luca nicht spurlos vorbei gingen. Er hatte sichtlich mit den Tränen zu kämpfen.

Christina Luft: "Wir haben viel mehr gewonnen als einen Pokal!"

Doch damit nicht genug! Kurz nach dem Finale meldete sich Christina auf erneut zu Wort. "Natürlich hätten Luca und ich uns gewünscht, dass die Nerven gehalten hätten und uns diese Patzer ausgerechnet im Finale erspart geblieben wären. Aber so ist das eben manchmal. Fehler sind menschlich und zeigen, dass es uns sehr wichtig war, alles zu geben. Umso mehr respektiere ich Luca dafür, dass er sich aufgerappelt hat und ein fulminantes Ende hingelegt hat. Du hast ein Löwenherz und ich hab dich gefeiert dafür. Deswegen sind wir happy und haben beide viel mehr gewonnen als einen Pokal!", schrieb sie in einem emotionalen Statement.

Klar, dass bei solchen Worten immer wieder Gerüchte aufkommen, dass zwischen Christina und Luca mehr als nur Freundschaft läuft. Bisher beteuerten die beiden jedoch, dass sie sich erstmal auf "Let's Dance" konzentrieren wollen. Doch jetzt hätten sie doch genügend Zeit für private Zweisamkeit...

