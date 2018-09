Luca Hänni: Traurige Trennung! Er ist wieder Single

Oh je! Armer ! Vor acht Jahren lernten er und seine Tamara sich kennen und wussten sofort: Das ist die große Liebe! Doch jetzt das Traurige! Wie Luca nun verrät, hatte ihre Beziehung keine Zukunft mehr und die beiden gehen nun wieder getrennte Wege!

Luca Hänni ist wieder Single

Schon vor zwei Jahren stand die Beziehung von Luca und Tamara auf der Kippe. Beide wollten ihrer Liebe allerdings nochmal eine Chance geben und starteten in eine neue Beziehungs-Runde - leider ohne Erfolg. So berichtet Luca gegenüber "Bunte.de": "In letzter Zeit haben wir gemerkt, dass wir einfach keine gemeinsame Zukunft mehr haben. Es war ein schleichender Prozess." Ebenfalls fügt er hinzu: "Unsere Leben sind zu unterschiedlich. Ich bin ständig unterwegs und sie kann wegen ihres Jobs auch nicht immer mit." Welch traurige Botschaft. Luca will trotzdem mit Zuversicht in die Zukunft blicken!

Luca Hänni lässt sich nicht unterkriegen

Wie Luca weiter verrät, will er nach der schlimmen Trennung seine Energie in seine Musik stecken. So erläutert er: "Eine Trennung nach so langer Zeit, ist immer schwer. Ich werde mich jetzt voller Energie mit meinem neuen Album beschäftigen." Ehrliche Worte, die zeigen: Luca ist eine Kämpfernatur! Ist zu hoffen, dass sich der Star von der traurigen Trennung schnell wieder erholen kann...