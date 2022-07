Luca Hänni & Christina Luft: Bittere Beichte vor der Hochzeit!

Montagabend traten Luca und Christina in der Sendung "Mein Mann kann" an und lüfteten nebenbei einige private Geheimnisse. Luca würde nur wenig im Haushalt helfen und sei generell eher unordentlich. "Da eine Socke, da eine Unterhose", berichtete die Tänzerin. An gemütlichen TV-Abenden sei er sogar zu faul, um sich etwas anzuziehen. "'Komm, ich ziehe mich jetzt gemütlich an', sagt er dann immer und dann kommt er nur in Unterhose raus. Das heißt für ihn 'gemütlich anziehen'."