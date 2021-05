Luca Hänni & Christina Luft: Heiratsantrag in aller Öffentlichkeit

Geplant war dieser Gefühlsausbruch sicher nicht. Aber als im MDR-Talk das Thema Hochzeit aufkam, kannte der Schweizer kein Halten mehr. "Ich möchte auf jeden Fall heiraten", brach es förmlich aus ihm heraus. Vor lauter Aufregung geriet er richtig ins Stammeln. "Also ich bin so glück…, also ja. Also das ist jetzt aber auch … Guck, ich werde schon ganz rot! Ach, Mensch!" Spätestens an dieser Stelle dürfte seine Freundin Christina, die er bei "Let’s Dance" kennen- und lieben lernte, daheim vor dem Fernseher fasziniert die Ohren gespitzt haben. "Ich bin völlig verliebt", schwärmte Luca weiter. "Also wenn nicht sie, dann niemanden. Also wirklich … Sie ist die Tollste." Das darf man wohl als Heiratsantrag verstehen. Jetzt muss Christina nur noch laut und deutlich JA sagen …