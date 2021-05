Luca Hänni & Christina Luft: Hochzeits-Sensation!

Wie Luca nun verrät, könnte er sich gut vorstellen, irgendwann mal vor den Traualtar zu treten. So berichtet er nun bei "MDR um 4": "Ich möchte auf jeden Fall heiraten. Ich bin völlig verliebt. Also wenn nicht sie, dann niemanden. Also sie ist die Tollste." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Wie es scheint, ist Luca bereit für eine Ehe mit Profitänzerin Christina!

Ob bei den beiden wohl demnächst die Hochzeitsglocken läuten werden? Der Zeitpunkt dafür wäre jedenfalls perfekt! So hat Christina gerade die diesjährige "Let's Dance"-Staffel abgeschlossen und wäre sicherlich bereit für einen Antrag von ihrem Luca. Und auch Luca scheint gerade ein wenig Freizeit zu haben. So ergänzt er: "Momentan gucke ich gerne Fernsehen oder ich koche mir was Leckeres." Wir können also definitiv gespannt sein, wie es für die beiden weiter geht...