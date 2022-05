Luca Hänni & Christina Luft: Süße Beichte vor der Hochzeit!

Nach der Sendung kam das Paar ein wenig mehr ins Plaudern. "Jetzt ist ja das Finale und danach noch Profi-Challenge. Danach gehen wir vertieft in die Planung rein. Ich freue mich mega", verriet der Sänger. Und auch Christina kann es kaum erwarten. "Langsam wird das alles auch real. Vorher war das alles so entfernt. Man wusste, man ist verlobt, aber jetzt bilden sich langsam konkrete Details. Jetzt versteht man erst, was das alles bedeutet und, wie schön das Ganze ist. Wir freuen uns sehr über jede Kleinigkeit."

Nicht nur Luca und Christina haben sich bei "Let's Dance" verliebt. Welche Traumpaare noch zueinander gefunden haben, erfahrt ihr im Video: