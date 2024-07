Luca & Christina Hänni: Fremd-Flirt! Ärger auf Wolke 7

In ihrem Podcast "Don’t worry. BE HÄNNI" sprechen Luca und Christina Hänni über das Thema Fremdflirten, wer mehr auf der Straße angequatscht wird und wie die beiden mit dem Thema umgehen. Luca beschwert sich bei Christina: "Ich glaube, ich bin seit vier Jahren überhaupt nicht mehr angemacht worden." Das sieht Christina komplett anders. Ihrer Meinung nach sei Luca blauäugig: "Du merkst es einfach nicht. Du bist dauernd unbewusst am Flirten und so am Rumschäkern und sagst dann: 'In unserem Business ist das so, da macht man das so.' Bei mir reagierst du super sensibel darauf, wenn jemand nur andeutet, er findet mich gut. Dann sagst du: 'Nein, da musst du den Riegel vorschieben.'"

Ja, Luca ist wohl generell mehr am Flirten, sei aber viel eifersüchtiger. Eine Art Wettstreit findet er trotzdem gut, wer von ihnen auf offener Straße häufiger angequatscht wird. Schließlich schlägt er begeistert vor: "Wir packen dich in ein sexy Kleid und dann läufst du durch die Stadt und ich beobachte dich mit einem Fernglas." Huch! Was ist denn das für eine Idee? Ob die wirklich so gut ist? Schließlich könnte der Musiker ziemlich eifersüchtig werden, wenn andere Männer seine schöne Frau anflirten! Denn da ist ein Ehe-Zoff schon vorprogrammiert ...

Christina & Luca Hänni: Eifersuchts-Attacke! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: