Luca & Christina Hänni: Jubel-News! „Schönste Nachricht des Tages heute“
Luca und Christina Hänni haben sich eine Pause von ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni” gegönnt. Doch jetzt soll es wieder losgehen!
Luca und Christina Hänni sind seit 2023 verheiratet.
© IMAGO / Eventflash
Es geht wieder los! Luca (30) und Christina Hänni (35) kehren nach der Sommerpause mit ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni” zurück!
„Don’t worry, be Hänni” kehrt zurück
Nachdem sich Luca und Christina Hänni eine kurze Pause vom Podcaster-Dasein gegönnt haben, kehren sie jetzt wieder zurück. In ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni” spricht das Ehepaar ungefiltert über Auswanderungsabenteuern, die neuesten Promi-Gerüchte, bis hin zum alltäglichen Chaos bei den Hännis – mit Themen wie Work-Life-Balance und der Kunst, auch mal Nein zu sagen.
Fans freuen sich über das Comeback
Auf Instagram kündigten die Hännis ihr Podcast-Comeback an – und ihre Fans könnten darüber nicht glücklicher sein! In den Kommentaren heißt es: „Ich freue mich! Schönste Nachricht des Tages heute”, „Juhu ich freu mich so! Hatte schon Angst, dass ihr den Podcast auf Eis legt” oder „Endlich geht’s wieder los. Habe euch vermisst. Ihr seid immer sehr unterhaltsam”.
Wann genau der Podcast wieder losgehen wird, verraten Luca und Christina noch nicht. Lange wird es aber scheinbar nicht mehr dauern …