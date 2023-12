Luca & Christina Hänni: Jubel-News! Sie bekommen ein Baby!

In ihrer Instagram-Story kündigte die Profitänzerin die News bereits an und schrieb: "Wir haben euch da mal was zu erzählen", mit einer Nuckelflasche versehen und verlinkte zu dem Beitrag. Auf den Fotos sind die werdenden Eltern zu sehen, Christina zeigt ihren Babybauch und die beiden schauen sich verliebt in die Augen. Dazu setzen sie den Hashtag "Babyloading".

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an das Paar, unter anderem von ihren "Let's Dance"-Kollegen Renata und Valentin Lusin, Joachim Llambi oder Ekaterina Leonova.

