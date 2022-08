Lucas Cordalis: Aus und vorbei! Damit ist Daniela "abgemeldet"

Was ein süßes Papa-Tochter-Gespann die beiden doch abgeben. Eins ist klar, die kleine Sophia liebt ihren Papa Lucas Cordalis abgöttisch, da ist Mama Daniela auch mal "abgemeldet". Doch auch sie wird das gewiss nicht all zu sehr stören, denn was wünscht man sich mehr von einen solchen Super-Papa wie Lucas Cordalis.

Aber auch er stößt manchmal an seine Grenzen. Wovon Lucas jetzt genug hat, erfährst du im Video: