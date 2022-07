Daniela Katzenberger: Endlich! Süßer Familienzuwachs

Für ihre Tochter Sophia würde Daniela Katzenberger alles tun! Die 35-Jährige ließ sich nicht nur vor Kurzem den Namen ihrer Kleinen unter die Haut stechen, nun erfüllt sie der 6-Jährigen auch einen langersehnten Traum - Familie Katzenberger-Cordalis darf sich über süßen Familienzuwachs freuen: Töchterchen Sophia bekam nach langem Warten nun endlich einen Hamster geschenkt!

In ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" überraschten Papa Lucas Cordalis und Mama Daniela ihre Tochter nun mit einem süßen Haustier. Für die Wahl-Mallorquinerin ist damit aber auch nicht nur Spaß verbunden, wie sie klarstellt: "Das ist auch so was, da hat Sophia Verantwortung, das ist ihr Haustier". Jedoch weiß Daniela auch, dass sie damit ihrem kleinen Schatz einen großen Traum erfüllt: