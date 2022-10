Lucas Cordalis: Das versprach er Papa Costa am Sterbebett

"In der letzten Zeit, in der mein Vater noch auf der Welt war und es ihm schon nicht mehr so gut ging, haben wir sehr viel geredet", beginnt der Sänger zu erzählen. Costa war zum Ende hin sehr schwach, seine Organe versagten. Lucas wachte oft an seinem Krankenbett. Vater und Sohn sprachen noch über die Dinge, die sie bewegten. "Darüber, wie es weitergehen soll, was er mir noch mitgeben will." Einen letzten Wunsch äußerte Costa dabei. "Er hat immer gesagt: 'Ich wünsche mir, dass meine Musik weiterlebt. Und dass du weitermachst mit der Musik.' Dieses letzte Versprechen habe ich ihm gegeben!", verrät Lucas. Und nun geht es endlich in Erfüllung.

Gerade hat der Sänger neue Musik veröffentlicht, darunter auch ein Lied für Costa. "Mit diesem Album geht die Cordalis-Ära weiter – genau so, wie mein Vater es sich immer gewünscht hatte. Somit erfülle ich Papas letzten Wunsch", lächelt er.

Doch da ist nicht nur die Musik, die Lucas für seinen Vater fortführen wird. Auch viele Werte, die Costa ihm mitgegeben hat, leben in Lucas weiter. "Ich habe vieles von ihm übernommen. Werte wie Ruhe und Ausgeglichenheit waren ihm wichtig – das möchte ich weitertragen", erzählt Lucas. Und: "Ich bin genau wie er ein totaler Familienmensch!"

Daher liegt es Lucas auch sehr am Herzen, dass er immer für seine Mama Ingrid Cordalis (77) da sein wird. Seit 1971 war sie mit Costa verheiratet. Und Costa Cordalis konnte nur in Frieden gehen, weil er wusste, dass Lucas ihr eine große Stütze sein wird. "Papa wusste, dass ich mich um sie kümmern werde! Ich liebe sie über alles und ich bin fast jeden Tag bei ihr, sie wohnt nur so zwei Minuten von uns entfernt!"

Wehmut schwingt in Lucas Cordalis' Stimme mit, wenn er all das so erzählt. Und doch empfindet er Trost. Denn zum Glück haben Vater und Sohn in den letzten Augenblicken so ehrlich miteinander gesprochen. "Ich habe ihm alles gesagt, was wichtig war, als er noch lebte. Dass ich ihn liebe, dass ich ihm dankbar bin", so der Sänger. "Vielleicht passt er jetzt wie ein Schutzengel auf uns alle auf …"