Lucas Cordalis: Am Boden zerstört! Daniela Katzenberger steht ihm bei

Die Kandidaten sowie die Produktionsmitarbeiter werden regelmäßig auf Corona getestet - bei dem Sänger fiel dieser positiv aus. "Ich bin so richtig am Boden zerstört", gab Lucas Cordalis in einer Instagram-Story zu. Sorgen soll sich aber keiner machen: "Ich fühle mich richtig stark, ich habe keine Symptome." Er begab sich umgehend in Isolation. "Die Regeln hier in Südafrika sind, [...] wenn man positiv getestet ist, muss man zehn Tage in Selbstisolation", so Lucas Cordalis.