Lucas Cordalis: Nackt-Foto aufgetaucht!

Lucas ist in Topform! So postet der Mann von Daniela Katzenberger nun ein Foto von sich, welches ihn nach einem ausgiebigen Sportprogramm zeigt. Dazu kommentiert der Sänger: "Mal ein kleines Power-Workout rausgehauen." Lucas präsentiert sich seiner Community oberkörperfrei und setzt seine trainierte Brust dadurch perfekt in Szene. Ein Detail scheint seine Fans auf dem Foto jedoch noch viel mehr zu beschäftigen! Sie sehen hinter Lucas nämlich einen vermeintlich nackten Mann...