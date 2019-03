Reddit this

Lucas Cordalis verrät: So geht es Vater Costa Cordalis

auf dem Wege der Besserung!

Vor rund zwei Wochen schockierte die Nachricht die Fans, dass der beliebte Sänger nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Jetzt gibt Entwarnung und erklärt: Seinem Vater geht es inzwischen wieder besser!

Lucas Cordalis: Sein Vater ist fast wieder ganz der Alte

Im gespräch mit gab Sohn Lucas jetzt Entwarnung und erklärte, dass sich sein Vater auf dem Weg der Genesung befindet:

"Alle Diagnosen sind durch. Man sieht Licht am Ende des Tunnels. Und in ein paar Wochen wird er wieder der Alte sein", so der Mann von .

Wie der Sänger vor einigen Tagen der Bild verriet, wolle sein Vater heute Abend sogar das große "Schlag den Star"-Match seines Sohnes gegen verfolgen:

"Er will sogar die Show am Samstag gucken. Mein Vater hat mich motiviert: 'Hol dir das Ding’, sagte er", so Lucas Cordalis motiviert.