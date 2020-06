Bei "Germany's Next Topmodel" wurde Heidi Klum (41) in den letzten Staffeln nicht müde zu betonen, wie wichtig eine gesunde Ernährung und Sport doch für ein Model seien. Auch vom Size-Zero -Schönheitsideal versuchte man sich in der Show zu distanzieren, indem allzu dünne Kandidatinnen wieder nach Hause geschickt wurden.

Viel Chaos um das diesjährige GNTM-Finale.Wegen einer Bombendrohung musste die finale Show, in der eigentlich "Germany's next Topmodel" gekürt werden sollte, unterbrochen werden.

Nanu, was ist denn da passiert? Eigentlich kennen wir Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Luisa Hartema nur mit blonden Haaren.

Am Donnerstag startet die zwölfte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Wovon die Kandidatinnen dieses Jahr träumen, hat Luisa Hartema schon geschafft: 2012 gewann sie die beliebte Castingshow und ist seitdem als Model erfolgreich.

"Germany's Next Topmodel" geht in die 12. Runde und schon seit Monaten castet Model-Mama Heidi Klum bereits fleißig neue "Meeedchen".

Alljährlich öffnet Heidi Klum einem Nachwuchsmodel bei „Germany's Next Topmodel“ die Türen in die Mode-Szene. Ob New York, Mailand oder Tokio, den GNTM-Gewinnerinnen steht nach der ProSieben-Casting-Show die Welt offen. Wer ist heute auf den internationalen Laufstegen zu Hause und für wen war die aufregende Reise schneller vorbei als gedacht?

Luisa Hartema wurde am 26. Dezember 1994 in Leer geboren. Im Alter von süßen 17 Jahren nahm die Blondine an der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ und gewann. Heidi Klum kürte die klare Favoritin der siebten Staffel im Jahr 2012 zur Siegerin. Daraufhin drehte sich das Leben von Luisa Hartema auf Links.



Eine der wenigen GNTM-Gewinnerinnen, die es international geschafft haben

Bei Klum unter Vertrag wird sie direkt nach ihrem GNTM-Sieg für die Berliner Fashion Week gebucht. Die Designer reißen sich nach ihr. Aber das junge Model will mehr und wagt den Schritt nach New York. Dort ist sie völlig unbekannt und erinnert sich: „Als ich nach meinem Sieg bei „Germany's Next Topmodel“ nach New York gegangen bin, musste ich komplett von vorne anfangen.“

Aber sie schaffte es sich durchzusetzen, arbeitet international und wurde sogar von einer Agentur in Sydney unter Vertrag genommen. Der Vertrag mit ONEeins Management ist bereits 2014 ausgelaufen, Luisa Hartema wollte auch nicht bei Günther Klum verlängern. Sie ist ohne ihn definitiv erfolgreicher, wird international gebucht und lebt nach wie vor in New York. Trotzdem bleibt sie bescheiden: „Ich baue meine Karriere gerade erst auf und nehme alles step by step. Man darf nicht zu hohe Erwartungen haben, sonst ist man am Ende nur enttäuscht. Ich würde gerne noch mehr im Ausland arbeiten und freue mich auf neue Herausforderungen.“