Heidi Klum: Baby-News! "GNTM"-Star zeigt ihre süße Kugel

Tom Kaulitz

"GNTM"-Hammer! "Ich bin der Juror für die Männermodels"

Es ist eine kleine Sensation - Heidi Klum castet in der nächsten Staffel "Germany's Next Topmodel" auch männliche Models! Und was sagt Gatte Tom Kaulitz dazu? Der will sich einen ganz besonderen Hut in der Show aufsetzen.