Lukas Haunerland: Deswegen hat er das "Frühstücksfernsehen" wirklich verlassen

Für Fans war es ein harter Morgen, denn Lukas Haunerland (40) hat am Freitagfrüh (29. November) seine Sachen gepackt und ist zu neuen Ufern aufgebrochen. In der Abschiedssendung flossen prompt Tränen, denn vor allem Co-Moderatorin Marlene Lufen (53) war sichtlich mitgenommen. "Es ist doch schön, wenn man im Leben eines anderen Menschen so einen Unterschied macht, so eine Spur hinterlassen hat", so die Moderatorin ganz geknickt. Genau diesen Effekt habe Lukas auf seine Kolleginnen und Kollegen gehabt – "und bei unseren Zuschauern auch, deswegen sind so viele Zuschauer auch so berührt".