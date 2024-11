"Sat.1-Frühstücksfernsehen": Abschied von Moderator – "werden sicher Tränen fließen"

Es war eine Nachricht, die die Fans vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" vollkommen überrascht hat: Nach über fünf Jahren macht Lukas Haunerland (40) Schluss, verlässt Sat.1 und damit auch das "Frühstücksfernsehen". Er begibt sich auf Weltreise. An diesem Freitag ist er bereits ein letztes Mal auf Sendung.

Seiner letzten Show blickt er mit Freude entgegen. "Das wird eine ganz herzliche und warme letzte Sendung. Ich habe überlegt, was mein schönster Moment in fünfeinhalb Jahren 'Frühstücksfernsehen' war. Und es war die Begegnung mit dem 95-jährigen Hans, der sich selbst das Klavierspielen beibringt. Darum habe ich Hans zum Abschied noch ein weiteres Mal besucht und wir spielen gemeinsam, in seinem Wohnzimmer, mein Abschiedskonzert", erzählt er InTouch Online.