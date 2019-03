Lukas Rieger Freundin: Die Wahrheit über die Trennung!

ist ein waschechter Mädchenschwarm. Wenn der YouTuber Autogrammstunden gibt, fallen seine Fans reihenweise in Ohnmacht. Da der Ansturm regelmäßig zu groß wurde, musste sein Management die beliebten Treffen irgendwann sogar einstellen. Das hält seine Fangemeinde allerdings nicht davon ab, ihn auf mit Liebesbekundungen zu überhäufen. Inzwischen hat Lukas über 1,8 Millionen Follower und weiß, wie er die Mädels um den Verstand bringt. Dabei hatte er vor kurzem sogar noch eine Freundin!

Lukas Rieger: Freundin Faye ist Geschichte

Eigentlich war alles perfekt. In einem Instagram-Live bestätigten Lukas Rieger und Faye Montana Ende 2018 ihre junge Liebe. Doch nur fünf Monate später war alles schon wieder aus. Der 19-Jährige trennte sich vor seiner Teilnahme bei „Let’s Dance“ von seiner Freundin. Das Management des Sängers bestätigte die traurige Nachricht gegenüber . "Der Beziehung fehlte es zuletzt an gemeinsamer Zeit“, heißt es. Deshalb hat das ehemalige Traumpaar sich auch dazu entschieden, sich nun wieder auf sich selbst zu konzentrieren. Böses Blut fließ allerdings nicht: "Die beiden sind im allerbesten Verhältnis auseinandergegangen, sie wollen gute Freunde sein."

Keine Zeit für eine neue Freundin

In den nächsten Wochen wird Lukas Rieger wahrscheinlich keine Zeit für eine neue Freundin haben. Er hat mit den Vorbereitungen zu „Let’s Dance“ alle Hände voll zu tun. Und auch danach ist sein Terminkalender ziemlich voll: Am 17. Mai erscheint sein neues Album „Justice“. Bleibt die Liebe da nicht auf der Strecke? „Also es ist nicht so, dass ich keine Freundin will. Es ist eher schwierig, weil ich die ganze Zeit auf Tour bin und viel rumkomme“, erklärt der Popsänger im Interview mit „Der Westen“. „Ich fände es schon gut, aber ich bin auch nicht krass auf der Suche nach einer. Das kann nächste Woche passieren, man weiß es ja nie.“ Lukas Riegers neue Freundin müsste dann aber damit rechnen, dass auch bei normalen Shopping-Trips mit ihrem Liebsten immer einen Bodyguard mit dabei ist. Unerkannt bleibt der „Let’s Dance“-Star nämlich nie…