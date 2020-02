Lulu Lewe: Hochzeits-Überraschung! Sie hat Ja gesagt

Sarah Connors kleine Schwester Sophia-Luisa alias Lulu Lewe trat als 9-Jährige in ihrem Musikvideo "From Sarah with Love" auf. Als Teenie bastelte sie selber an ihrer Musikkarriere. Mittlerweile ist Lulu erwachsen geworden...

Lulu Lewe hat Basti Scheibe geheiratet

Lulu ist nämlich frisch verheiratet! Das verkündet die 27-Jährige jetzt stolz auf ihrem -Account. Zu einem Hochzeits-Bild mit ihrem Schatz Basti Scheibe schreibt sie: "Mr & Mrs. Meine Sonne, mein Fels, mein Held, mein Ein und Alles und nun mein Ehemann - alles Gute zum Geburtstag mein Schatz! Auf 100 weitere Geburtstage zusammen. Ich liebe dich." Dazu setzt sie die Hashtag #verliebt, #verlobt und #verheiratet. Bisher fand jedoch erst die standesamtliche Trauung statt.

Unter den vielen Gratulanten befindet sich auch Schwester Anna-Maria Ferchichi. "Alles Gute auch von uns. So schön, dass ihr zwei euch habt", schreibt die Ehefrau von unter dem Post. meldete sich bisher noch nicht öffentlich zu Wort.

