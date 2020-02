Reddit this

Lulu Lewe: So sexy ist Sarah Connors kleine Schwester heute!

Als Sarah Connor 2001 mit der Liebes-Ballade „From Sarah With Love“ die Charts eroberte, lag der Fokus auf der bildschönen Newcomerin. Dabei war im Hintergrund auch ihre kleine Schwester Lulu zu sehen. Heute ist aus der damals Neunjährigen eine echte Sexbombe geworden.

Nach 20 Jahren im Geschäft zählt längst zu den alten Hasen im Musikbusiness. Insbesondere ihre romantische Liebes-Ballade „From Sarah With Love“ lief damals auf Viva rauf und runter. Doch statt für den Clip erfahrene Schauspieler zu casten, besetzte die Sängerin die Hauptrolle damals mit ihrer kleinen Schwester Sophia-Luisa „Lulu“ Lewe. Heute hat sich die süße Neunjährige in eine echte Sexbombe verwandelt, die ihrer berühmten Schwester glatt die Show stehlen könnte.

Lulu Lewe: Früher Mobbing-Opfer, heute Bikini-Schönheit

Als ihrer großen Schwester Sarah Connor 2001 der Durchbruch gelingt ist die 1992 geborene Sophia-Luisa Lewe gerade einmal neun Jahre alt. Sie ist das fünfte Kind von Mama Soraya und wächst behütet zwischen ihren vielen Geschwistern auf. Doch während zu Hause alles im Reinen ist, muss sich Lulu in der Schule fiesen Mobbing-Attacken von Seiten ihrer Mitschüler stellen. Der Ruhm ihrer großen Schwester sorgt für jede Menge Neider. Die schwierigen Kindheitserinnerungen hat die Endzwanzigerin heute endgültig hinter sich gelassen. Auf kann sich die kleine Schwester von Sarah Connor über fast 20.000 wohlgesonnen Follower freuen. Auf zahlreichen Urlaubs-Schnappschüssen zeigt die Bikini-Schönheit was sie zu bieten hat und steht dabei selbstbewusst zu ihrem Körper: "Hätte ich doch damals schon das Selbstbewusstsein von heute gehabt."

Sarah Connor & Schwester Lulu: Ihre Schwester ihr Ebenbild

Sarah Connor und ihre kleine Schwester Lulu sehen sich nicht nur äußerlich zum Verwechseln ähnlich, sondern liegen auch beruflich voll auf einer Wellenlänge. Als Sarah Connor 2001 der Durchbruch als Sängerin gelang, war Lulu zwar gerade einmal neun Jahre alt, doch schon damals versprühte die Kleine genauso viel Charme wie ihr großes Ebenbild. Nach dem Vorbild der großen wagte die kleine Connor-Schwester im Jahr 2008 mit der Single „Crush On You“ ebenfalls einen musikalischen Anlauf. Zwar kletterte der Song immerhin auf Platz 16 der Charts, doch an den Erfolg ihrer großen Schwester konnte Lulu nicht anknüpfen. Heute lebt Lulu Lewe mit ihrem Freund Basti in Ganderkesee, dem Musikbusiness hat die 28-Jährige vollständig den Rücken zugedreht. Stattdessen widmet sich Lulu Lewe heute lieber dem Reisen oder der Gründung ihrer eigenen Familie, denn nach vier Jahren hat sich das glückliche Paar endlich verlobt.

Sarah Connor hat sechs Geschwister

Mittlerweile kann sich Sarah Connor als stolze Mutter von vier Kindern bezeichnen, doch auch in ihrem Elternhaus wartet regelmäßig eine echte Großfamilie auf die Delmenhorsterin. Durch die Ausstrahlung der Doku-Soap „Sarah & Marc in Love“, die Sarah Connor und ihren Ex-Lebensgefährten auf dem emotionalen Weg zu ihrer Hochzeit begleitete, erlangten auch Sarah Connors sechs Geschwister und ihre Eltern Bekanntheit. Zu der kunterbunten Patchwork-Familie zählen neben Sarah und Lulu, auch die Geschwister Anna-Maria, Marisa, Robin, Valentina sowie die Zwillinge Lex und Mick. Doch während Lulu Lewe heute den Rummel in den sozialen Medien genießt, hält sich der Großteil der Geschwister von Sarah Connor lieber im Hintergrund.

Ihre Familie ist Sarah Connor heilig! Diese schlechten Nachrichten gehen ihr sicherlich nah: