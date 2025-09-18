Lulu Lewe: „Mit Schmerzen verbunden” – Ehrliche Schwangerschafts-Beichte
In einem Interview spricht Lulu Lewe ganz offen über ihre Schwangerschaft. So geht es der Sängerin jetzt!
Lulu Lewe kennt einige Schwangerschafts-Tricks!
© IMAGO / Future Image
Closer: Wie hat sich dein Leben seit der Schwangerschafts-Verkündung verändert?
Lulu Lewe: Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eine ganz andere Bindung zu Müttern habe – sowohl zu meinen Freundinnen und Schwestern, die schon Mütter sind, als auch zu werdenden Mamas.
Wirst du häufig auch von anderen Schwangeren nach Rat gefragt?
Ich tausche mich viel mit meinen schwangeren Freundinnen aus. Besonders gegen Schwangerschaftsübelkeit gebe ich gern Tipps weiter, weil ich mich bis zum 5. Monat regelmäßig übergeben musste. Mein Wundermittel war immer: Eukalyptus-Bonbons lutschen.
Bist du schon sehr aufgeregt, was die Geburt angeht, oder total cool?
Ich bin selbst überrascht von mir, denn anstatt ängstlich zu sein oder Zweifel zu haben, habe ich plötzlich ein großes Urvertrauen entwickelt und freue mich darauf. Mir ist natürlich bewusst, dass es nicht einfach sein wird und mit Schmerzen verbunden ist. Aber ich versuche, mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten: Ich möchte ab der 34. Woche mit der Louwen-Diät beginnen, die die Geburt positiv beeinflussen soll.
Hast du einen Tipp in Sachen Selfcare für werdende Mütter?
Da ich Musik liebe, spiele ich meinem Baby oft klassische Musik oder auch Songs von Orbit oder Nils Frahm vor – dann ist er immer sehr aktiv. Auch für eine werdende Mami perfekt, um zu entspannen und mit ihrem Baby zu bonden. Und auch wenn der Kleine meine eigenen Songs hört, dann wird immer richtig gestrampelt.
Closer