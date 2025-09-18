Ich bin selbst überrascht von mir, denn anstatt ängstlich zu sein oder Zweifel zu haben, habe ich plötzlich ein großes Urvertrauen entwickelt und freue mich darauf. Mir ist natürlich bewusst, dass es nicht einfach sein wird und mit Schmerzen verbunden ist. Aber ich versuche, mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten: Ich möchte ab der 34. Woche mit der Louwen-Diät beginnen, die die Geburt positiv beeinflussen soll.