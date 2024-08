Lulu exklusiv: Über ihre Musik & "Let's Dance" – Das ging wirklich hinter den Kulissen ab!

Gab es auch Tänzer, die deswegen bei "Let’s Dance" weniger Spaß hatten?

In meiner Staffel glaube ich, dass alle sehr viel Spaß hatten. Es gab hier und da in anderen Staffeln Tänzer, die meinten, dass sie noch nicht mal wussten, wie das Format funktioniert. Die dachten, die tanzen dort ganz spontan. Die, die sich davor gar nicht mit "Let’s Dance" auseinandergesetzt haben.

Hast du heute noch Kontakt zu deinen "Let’s Dance"-Kollegen?

Massimo war neulich für die Fashion Week in Berlin, da war ich leider nicht hier. Er hat dann meinem Mann geschrieben. Ich habe neulich Renata und Valentin in Hamburg auf einem Event getroffen, ganz spontan. Aber es ist wirklich so, man hat diese Connection zu allen und bleibt in Kontakt. Ich habe mich mit allen sehr gut verstanden. Bei manchen war es schade, dass sie so früh rausgeflogen sind. Zum Beispiel Maria ist ja als erste rausgeflogen, aber neulich war sie hier in Berlin und kam dann auch zu mir nach Hause. Unser Cast war echt cool.

Hättest du gedacht, dass sich Gabriel Kelly den Sieg holen wird?

Es war uns schon ein bisschen klar, dass Gabriel gewinnen wird, weil er sehr gut getanzt hat und eine tolle Tanzpartnerin hatte. Die Kelly-Family ist natürlich mit einer großen Fan-Base vertreten, aber er hat das einfach gut gemacht. Im Gegensatz zu mir war er auch nicht so verkopft. Er hat alles so locker genommen und er ist ja auch einfach mal 10 Jahre jünger als ich. Er und Ann-Kathrin – die haben sich auch super verstanden – haben das einfach mit so einer Leichtigkeit genommen. Gabriel hatte natürlich auch Tänze gehabt, die ihm nicht so gelegen haben, aber er hat so viel geübt und gemacht. Es war schon ziemlich klar, dass er gewinnt.