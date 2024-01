Lulu Lewe: Traurige Beichte! So sehr hat sie wirklich gelitten

Schon als Kind spielte sie in einem Musikvideo von Sängerin Sarah mit. "Seitdem stand ich eigentlich immer im Schatten meiner Schwester, und vor allem jetzt so, wo ich auch sehr viel Musik wieder mache, kommt das wieder so hoch", gesteht sie gegenüber RTL. "Ich hoffe, dass ich es schaffe, irgendwann aus dem Schatten herauszutreten."

Für Musik hat Lulu sich nämlich auch schon in jungen Jahren interessiert. "Ich war auch in der Schule immer in einer Schülerband oder so, also es hat jetzt gar nichts so mit meiner Schwester zu tun, sondern ich selber habe auch die Leidenschaft, Musik zu machen und zu singen und Songs zu schreiben", erzählt die 31-Jährige. "Der Erwartungsdruck ist schön höher als bei anderen, mich kennt halt schon jeder."

Deshalb will sie nun endlich zeigen, dass noch mehr in ihr steckt! "Ich glaube auch, dass 'Let’s Dance' für mich eine gute Chance ist, den Leuten da draußen zu zeigen, dass ich mehr bin als nur die kleine Schwester von Sarah Connor."