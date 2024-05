Lulu Lewe verrät: Das ist ihre größte Macke

Lulu Lewe (32) musste in den vergangenen Wochen gleich zwei Niederlagen einstecken: Nach ihrem ersten "Let's Dance"-Rauswurf in Show neun durfte sie sich erstmal wieder freuen. Durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Mark Keller (59) durfte die Sängerin nachrücken. Doch ihr Comeback war nur von kurzer Dauer: Bereits in Show 10 wurde sie erneut von den Zuschauer:innen nach Hause geschickt. "Auch wenn ich gestern rausgeflogen bin, war das für mich ein voller Erfolg, denn ich habe wirklich so frei wie noch nie getanzt", resümiert die Sängerin ihr kurzes Comeback auf Instagram.

Mit ihrer Leistung scheint sie offenbar trotz Rauswurf zufrieden zu sein. Das ist die Hauptsache! Doch es gibt einige Dinge an sich, mit denen Lulu offenbar nicht zufrieden ist. Was genau das ist, verrät die 32-Jährige jetzt in einem Interview.