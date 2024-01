Let's Dance 2024: Alle Infos und Hintergründe!

Let's Dance 2024: Detlef Soost

Detlef Soost hat den Rhythmus im Blut! Daher ist seine Teilnahme an der neuen Staffel von "Let's Dance" nicht ganz überraschend. Für den ehemaligen "Popstars"-Juror und Motivationscoach ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen, wie er gegenüber Sender "RTL" verrät: "Es gibt nur ein oder zwei Sendungen im gesamten deutschen Fernsehen, die wir mit der gesamten Familie schauen und eine davon ist definitiv 'Let’s Dance'. Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es 'Let’s Dance'".