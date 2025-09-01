"Macht es Spaß zu morden?": "Bauer sucht Frau"-Kandidatin wehrt sich gegen schwere Vorwürfe
Antje Hiel sieht sich aktuell heftiger Kritik ausgesetzt. Grund: Ihre Arbeit als Jägerin, die einige Follower auf Instagram offenbar nicht akzeptieren.
Von 2022 bis 2024 war Antje Hiel mit Bauer Arne zusammen.
© RTL/Andreas Friese
Bekannt wurde Antje Hiel 2022 durch ihre Teilnahme an "Bauer sucht Frau". Auf dem Hof von Landwirt Arne half sie in der Käserei mit und überraschte 2023 sogar mit einem eigenen Heiratsantrag. Doch 2024 folgte die Trennung.
Seitdem hat sich Antje beruflich und privat neu orientiert. Auf Instagram zeigt sie sich heute glücklich mit einem neuen Partner und schreibt euphorisch: "Ich schwebe auf Wolke 1000 … Verliebt. Glücklich. Und voller Vertrauen."
Kontroverse um Antjes Beruf
Nicht nur ihre Liebe, auch ihr Beruf als Jägerin sorgt für Diskussionen. Antje gewährt in ihren Posts Einblicke in den Wald, berichtet von Jagdausflügen und erklärt ihre Arbeit – für viele Fans ein spannender Einblick in ein Leben in und mit der Natur. Andere reagieren hingegen kritisch. Eine Nachricht, die sie kürzlich erhielt, sorgte für Aufsehen: "Macht es Spaß zu morden?" – eine Frage, die Antje nicht unbeantwortet ließ.
Klare Stellungnahme auf Instagram
In ihrer Story veröffentlichte sie ihre Antwort an die Kritiker:
"Mord ist ein Verbrechen an Menschen, damit hat die Jagd nichts zu tun. Ich jage aus Verantwortung gegenüber der Natur, um Wildbestände gesund zu halten, Lebensräume zu schützen und hochwertiges Fleisch zu gewinnen. Dabei geht es nicht um Spaß am Töten, sondern um Respekt vor dem Tier und um nachhaltige Nutzung."
Zwischen Zustimmung und Widerspruch
Mit ihrer klaren Botschaft zeigt Antje, dass sie sich der Diskussion stellt, auch wenn nicht jeder ihre Sichtweise teilt. Viele Fans lobten ihre ungeschönten Einblicke und betonten, wie wichtig es sei, Jagd differenziert zu betrachten. Gleichzeitig bleiben Kritiker, die das Töten von Tieren grundsätzlich ablehnen.
Seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ steht Antje im Fokus der Öffentlichkeit. Mit ihrer Reaktion auf Instagram beweist sie, dass sie sich nicht einschüchtern lässt, weder in Liebesfragen noch bei ihrer Arbeit.