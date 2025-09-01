"Macht es Spaß zu morden?": "Bauer sucht Frau"-Kandidatin wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Nicht nur ihre Liebe, auch ihr Beruf als Jägerin sorgt für Diskussionen. Antje gewährt in ihren Posts Einblicke in den Wald, berichtet von Jagdausflügen und erklärt ihre Arbeit – für viele Fans ein spannender Einblick in ein Leben in und mit der Natur. Andere reagieren hingegen kritisch. Eine Nachricht, die sie kürzlich erhielt, sorgte für Aufsehen: "Macht es Spaß zu morden?" – eine Frage, die Antje nicht unbeantwortet ließ.