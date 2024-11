Madeleine von Schweden: Rückkehr nach Schweden ist ein Neustart mit Herausforderungen

Prinzessin Madeleine (42) und ihr Ehemann Chris O’Neill (50) sind im Sommer 2024 mit ihren drei Kindern nach Schweden zurückgekehrt. Dieser Schritt, der lange verschoben wurde, erfolgte hauptsächlich, um den royalen Status der Kinder zu sichern: Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) müssen in Schweden aufwachsen und zur Schule gehen, um ihren Platz in der Thronfolge zu behalten. Für Chris O’Neill, der ein zurückgezogenes Leben in den USA bevorzugte, stellt dieser Umzug jedoch eine große Herausforderung dar. Seine Abneigung gegenüber königlichen Pflichten und die Eingewöhnung in das Leben in der Monarchie sorgen für Spannungen.