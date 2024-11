Meghan Markle: Keiner interessiert sich für dich! Gemeine Demütigung von Hollywod-Insider

Ede betont, dass es in Hollywood nicht nur um Bekanntheit gehe, sondern um einen klaren Zweck: "Menschen müssen eine Daseinsberechtigung haben. Harry hat sie mit den Invictus Games, aber Meghan fehlt diese völlig. Es gibt keinen klaren Fokus." Er zieht Vergleiche zu Reality-Stars, die kurzzeitig aufsteigen, dann jedoch schnell wieder in der Versenkung verschwinden: "Das ist wie bei Stars aus Dancing with the Stars – sie sind überall, aber es hält nicht lange."

Auch Meghans Geschäftsversuch mit ihrer Marke "American Riviera Orchard" verläuft schleppend. Negative Online-Bewertungen, Probleme mit dem Branding und Schwierigkeiten, einen CEO zu finden, werfen sie zurück. Eine PR-Aktion, bei der sie Prominenten selbstgemachte Marmeladen zuschickte, wurde laut Tina Brown (71), der früheren Chefredakteurin von Vanity Fair, als "Urteilslosigkeit" bezeichnet.