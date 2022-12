Madonna: Kindersegen zu Weihnachten

Ist ja auch kein Wunder, schließlich machen die Älteren längst, was sie wollen: Tochter Lourdes lebt in New York, arbeitet als Model, Sohn Rocco wohnt seit Jahren bei Papa Guy Ritchie in London. Und auch Adoptiv-Sohn David Banda zog es bereits fort, er strebte eine Fußballer-Karriere in Portugal an, machte allerdings zuletzt eher durch Auftritte bei Fashion-Shows und Tanz-Videos auf Social Media von sich reden. Bei Mama Madonna wohnen noch Tochter Mercy James sowie die Zwillinge Estere und Stelle. Und wie kommt es, dass Madonna plötzliche die ganze Bande unter ihrem Dach vereinen konnte? Zu Thanksgiving sind sie alle zum traditionellen Truthan-Futtern nach Hause gekommen. Und Mutti postete stolz einen Schnappschuss auf Instagram, schrieb dazu: "Wofür ich dankbar bin…" Na, wofür wohl: für ihre sechs Sprösslinge natürlich!