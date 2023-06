Maike Kohl-Richter: Der Familienstreit mit Helmuts Söhnen eskaliert

In einem neuen Buch, das Maikes Vertrauter Kai Diekmann veröffentlicht hat, wird böse gegen Walter und Peter geschossen. Und es liegt nah, dass Maike dazu ihren Teil beigetragen hat – es werden nämlich interne Familiengeheimnisse veröffentlicht.

In dem Werk werden Kohls Söhne als geldgierig und berechnend dargestellt. Es wird der Eindruck vermittelt, sie hätten ihren Vater als „reine Gelddruckmaschine“ betrachtet. Kein Wunder, dass Sohn Walter das nicht auf sich sitzen lassen will. „Das ist bösartig und falsch“, verteidigt er sich und seinen Bruder nun.

Ja, er und sein Bruder haben Schenkungen erhalten. Aber, so Walter: „Zur vollen Wahrheit gehört: Maike Kohl-Richter erhielt später ein Vielfaches an Schenkungen und Zahlungen von meinem Vater, schätzungsweise mehr als fünf Millio nen Euro.“ Wem ging es nun also ums Geld? Walter lässt jetzt rechtliche Schritte prüfen. Auch er hat das Gefühl, Diekmann machte sich zum Sprachrohr der Witwe. Aber warum nur muss die Witwe denn auch, bald sechs Jahre nach Kohls Tod, noch immer schmutzige Wäsche waschen? Sie wirkt wie besessen! Besessen von einem Streit, der kein Ende nimmt.