Maite Kelly: Auszeit aus einem zauberhaften Grund!

Schlagersängerin (39) hat eine neue Mission: den ganzen Tour- und Liebes-Stress der vergangenen Monate hinter sich lassen und zur Ruhe kommen – mit Gottes Hilfe…

Erschöpft schaut Sängerin Maite Kelly zu Boden, faltet ihre Hände, atmet tief ein und aus. Die letzten Monate haben offensichtlich an der sonst so lebensfrohen Maite gezerrt. Ihre deutschlandweiten „Die Liebe siegt sowieso“-Konzerte forderten körperlich viel Kraft. Nicht nur das. Auch emotional hat sie an der Scheidung von Ex-Mann Florent Raimond (42) zu knabbern. Die gläubige Sängerin ist streng katholisch und konnte das Ende ihrer Ehe nicht einfach so abhaken: „Es war für mich ganz klar, dass ich unsere Trennung gemeinsam mit der Kirche prüfen wollte“, verriet sie dem Portal „kath.net“.

Maite Kelly will sich eine Auszeit nehmen

Jetzt scheint es, als gäbe ihr gerade der Glaube Kraft, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. „Ich wollte selber Nonne werden. Diese Option habe ich immer noch. Ich habe viele Jahre in der Kirche gearbeitet. Ganz ehrlich, ich träume immer noch davon“, gibt sie zu.

Zuspruch für eine religiöse Auszeit könnte Maite von ihrem Bruder Michael Patrick Kelly (41) bekommen. Denn dieser führte selbst sechs Jahre ein einfaches Leben im Kloster, schottete sich vom Trubel des Showgeschäftes völlig ab und fand zu sich selbst. Für Maite eine wundervolle Vorstellung und für ihren inneren Frieden und ihre Gesundheit vielleicht sogar das Beste.