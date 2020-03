Maite Kelly: Bittere Wahrheit! Darum ist sie WIRKLICH Single

Sie würde sich doch so sehr eine Beziehung wünschen – das verriet Maite Kelly jetzt in einem Interview. Warum es trotzdem nicht klappt? Wir haben da einen Verdacht...

Während ihr Ex schon lange wieder glücklich vergeben ist und laut Medienberichten sogar schon von Hochzeit die Rede ist, sieht es bei Maite Kelly mit der Liebe eher mau aus. An einem Mangel auf dem Männermarkt soll es nicht liegen. Doch was steckt sonst dahinter?

Es will einfach nicht klappen! Seit der Trennung von ihrem Ehemann (43) im Herbst 2017 hat Maite noch immer keinen neuen Mann an ihrer Seite gefunden. Woran das liegen kann? Der Verdacht liegt nahe: Vielleicht weiß die Schlagersängerin selbst nicht so genau, wonach sie sucht. An Angeboten liegt es laut eigener Aussage jedenfalls nicht: „Oh, ich date schon. (…) Mich gibt es nicht lange auf dem Markt“, versichert sie in der Talkshow „Riverboat“. Und weiter: „Ich rede nur nicht darüber, ich singe über die Liebe. Mein Vater hat immer gesagt: ‚Go out for coffee. Just go out for coffee.‘ Also Kaffee trinken geht immer.“

Ist Maite Kelly schwer vermittelbar?

Mit wem bevorzugt ein Käffchen trinken geht? „Typen aus der Wirtschaft sind witzigerweise eher die, die mich reizen. So mit Anzug und Krawatte – ich glaube, die stehen auf verrückte Frauen“, verkündete sie noch vor einiger Zeit in Barbara Schönebergers (45) Radioshow. Jetzt rudert sie aber wieder zurück: „Ich habe letztens einen Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich mag Männer mit Anzügen, oder ich neige dazu, dass solche Männer mich ansprechen. Also es geht schon querbeet“, versichert sie. Na, was denn nun? Unklar. Auch das Bankkonto ihres Liebsten sei ihr egal: „Ich hatte auch eine ganz tolle Beziehung mit einem Erzieher gehabt. Und der hatte überhaupt kein Geld in der Tasche, und das waren die schönsten Dates meines Lebens.“

Maite Kelly: Liebes-Hammer! Ihr Glück ist zurück!

Geklappt hat es aber auch mit ihm nicht. Apropos: Eine Berufsgruppe schließt Maite komplett aus: Musiker! „Ganz ehrlich: Den ganzen Abend über Musik zu philosophieren? Darauf habe ich auch keinen Bock. Lass mich in Ruhe mit Musik! Ich muss abschalten können und nach der Arbeit auch über was ganz Normales reden“, wettert sie. Wir fassen zusammen: Der Mann sollte Anzug tragen oder auch nicht, darf nicht arm sein, aber auch nicht reich, soll sich für ihre Musik interessieren, aber selbst kein Musiker sein. Puh, da dürfte so mancher Partnervermittler verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen…

Endlich wieder glücklich! Welcher Mann Maite Kelly den Kopf verdreht hat, seht ihr im Video: