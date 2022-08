Maite Kelly: Blitzhochzeit und ein süßes Baby

Das ist auch der Grund, warum es Maite so wichtig war, ihre erste Ehe mit Ex-Mann Florent (46) annullieren zu lassen. Die Entscheidung trafen beide gemeinsam, um trotz Trennung noch alle Sakramente in der Kirche empfangen zu können. Und vielleicht ja auch eines Tages wieder zu heiraten. Ganz in Weiß, mit einem Versprechen vor Gott.

Seit einigen Wochen munkelt man ja schon in der Schlagerwelt, dass Maite ihr Herz inzwischen wieder neu vergeben hätte. Noch schweigt die Sängerin, hält ihre vielleicht neue Liebe streng geheim. Kein einziges Foto gibt es, kein einziges Wort verliert sie über einen neuen Partner. Nur kleine Andeutungen gibt es hin und wieder: "Oh, ich date schon", kichert Maite mal bei einem Interview verlegen. Ein anderes Mal erzählt sie ein wenig stolz: "Ich kriege auch genug Angebote. Also letzte Woche, ich glaube, fünf tollen Männern."

Maite Kelly glaubt auch nach der Trennung von Florent, nach all den gescheiterten Beziehungen noch an die Liebe. "Natürlich", betont sie. "Die ist mir auch oft begegnet. Und die Liebe ist immer ein Geschenk. Ich komme auf das Ergebnis, die Liebe siegt sowieso."

Aber warum noch Zeit verlieren? Maite wird im Dezember auch schon 43 Jahre. Ein Alter, wo die Tage plötzlich gefühlt viel schneller vergehen. Ein Alter in dem die Zeit zu rasen beginnt. Also warum warten? Wenn das Herz glaubt, den richtigen Mann gefunden zu haben darf man sich trauen. Noch einmal. Und vielleicht wird es diesmal für immer sein.

Wenn alles wie am Schnürchen laufen sollte, wird Maite vielleicht ja sogar im nächsten Jahr noch einmal Mama. Nach zwei Töchtern – Agnès ist in zwischen süße 16, Josephine 14 und Solene auch schon 7 Jahre alt – wäre doch auch ein Junge schön …