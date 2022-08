Maite Kelly: Die sorgenfreien Zeiten sind vorbei

"Für alle Eltern eine gute Schulbeginn-Woche … Ist immer eine Woche voller Chaos … nicht so früh aus dem Bett wollen, Brote schmieren etc.", berichtet Maite nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem das Schulequipment ihrer Mädchen zu sehen ist! Ehrliche Worte, die zeigen: Maite und ihre Töchter müssen sich in den Schulalltag erst wieder richtig einfinden! Doch zum Glück kann sich das Schlagersternchen zumindest auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen! So heißt es unter dem Beitrag: "Alles Liebe für euch. Meine Mädels haben noch ein bisschen" sowie "Einen schönen und erfolgreichen Schulstart wünsch ich euch!" Mehr Fan-Unterstützung geht wohl kaum!