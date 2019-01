Maite Kelly & Florent Raimond: Trauriger Kampf um die Kinder?

(39) ist gut gebucht, ihr Sauberfrau-Image seit einem Auftritt Anfang des Jahres, bei dem sie betrunken in einer Disco auftrat, aber angeknackst. Einen Partner gibt es offiziell nicht. Ihr Ex Florent Raimond (42) hingegen hat sich nichts zuschulden kommen lassen, ist noch immer erfolgreiches Model und zeigte sich im Juli mit einer neuen Frau an seiner Seite, Graciela Soares.

Für Maite Kelly sind ihre Kinder das Wichtigste

Maite wird auch in nächster Zeit viel unterwegs sein. Für die Kinder Agnès (12), Joséphine (10) und Solène (3) definitiv keine einfache Situation. Doch jeder weiß, dass für sie ein stabiles Umfeld extrem wichtig wäre. Dieses würden sie auch bei ihrem Vater finden. Doch ob Maite das so einfach akzeptieren würde? Beginnt jetzt womöglich ein böser Kampf um die Kinder? Noch im ersten Interview nach ihrer Trennung schwor die Sängerin: „Nach wie vor sind wir miteinander liebevolle Eltern.“ Und an diesen Grundsatz werden sich die beiden sicher auch in Zukunft halten!