Maite Kelly: Herber Schlag von Ex Florent! Ihr Glück liegt in Scherben

Wie gemein! Seit der Trennung von und muss die Sängerin immer wieder Stärke beweisen. So zeigte sich ihr Ex beispielsweise kurz nach der Trennung mit einer neuen Frau an seiner Seite. Für Maite alles andere als leicht. Doch damit nicht genug...

Maite Kelly: Herber Rückschlag! Neues Drama um Schwester Barby

Maite will ein gutes Verhältnis zu Florent

Obwohl sich Maites Ex nach dem Ehe-Aus mit der Sängerin kurze Zeit später mit seiner neuen Flamme Graciela präsentierte, tat Maite alles dafür, um mit Florent ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. So gab sie immer wieder zu verstehen, dass sie und ihr Ex "gut miteinan­der" auskommen und verlor nie ein schlechtes Wort über ihn. Doch nun der Schock! Florent lässt nun in einem Interview seinen Gefühlen freien Lauf und schießt dabei hart gegen Maite...

Florent verletzt Maite

Während Maite immer noch solo durchs Leben geht, hat Florent bereits die zweite Freundin nach der Trennung. Gegenüber "Die Aktuelle" schwärmt er jetzt von seiner Herzensdame, der Düsseldorfer Modedesignerin Kaone M: "Ich habe mich in Kaone verliebt! Sie hat mein Herz tief berührt. Noch nie zuvor habe ich so wahre Liebe empfunden. Ich blicke nicht mehr in die Vergangenheit zurück, möchte der Zukunft eine Chance geben." Autsch! Ob Maite ihm diese Worte wohl auch verzeihen wird? Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich dieses Statement nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

Wird Maite wohl jemals wieder glücklich?