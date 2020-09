Maite Kelly: Ihr Glück droht zu zerbrechen!

Via Instagram teilt Maite Kelly nun ein Foto mir ihrer Community, welches sie an ihrem ersten Drehtag von DSDS aufnahm. Die Sängerin kommentiert zu dem Post: "Der erste Tag bei DSDS! Spannend. Interessant. Aufregend. Mission!" Eigentlich eine schöne Idee! Schließlich haben ihre Anhänger so die Möglichkeit, die ersten DSDS Momente von Maite live mitzuerleben. Doch was folgt, ist ein regelrechter Shitstorm...