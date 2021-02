Maite Kelly: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht - zum Leidwesen ihrer Fans

Vielmehr zeigte sich die sonst so nette Maite derart bissig-böse, dass daneben sogar der scharfzüngige Pop-Titan lammfromm wirkte. "Dein Problem ist, dass du besser aussiehst, als dass du singst", warf sie dem Kandidaten in bester Bohlen-Manier an den Kopf. "Wenn du geil aussiehst, musst du noch geiler singen. Wenn ein hässlicher Mensch geil singt, das berührt einen." Jemand, der so hübsch daherkommt wie Hisham, müsse hingegen mit dem Vorurteil leben, arrogant zu sein. Und dann eben noch besser performen, um zu überzeugen …

Dass ausgerechnet Maite, die ihrer Kurven wegen selbst oft für ihr Äußeres kritisiert wird, Hisham so unverblümt und platt auf seine Optik reduzierte, kam gar nicht gut an, die Sängerin erntete für ihren Spruch reichlich Unmut im Netz – viele Fans waren schockiert über ihr Verhalten, fanden ihre Äußerung total unpassend. Doch Maite scheint sich fest vorgenommen zu haben, Dieter Konkurrenz zu machen, und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn die Nachwuchs-Goldkehlchen nervös vor ihr stehen und ihrem Urteil entgegenzittern. Eine überraschende Entwicklung, zumal Maite sich vor nicht allzu langer Zeit noch als "Gerechtigkeitsmensch" bezeichnet hatte und Dieter für seine verächtlichen Kommentare scharf kritisierte. Doch das scheint plötzlich nicht mehr zu gelten – Frau Kelly hat offenbar Blut geleckt …