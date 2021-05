Maite Kelly nach dem Tod von Barby Kelly: Jetzt zerbricht die Familie komplett

Eine Tragödie für alle Geschwister, aber besonders für Maite, die sich stets sehr intensiv um die seelisch angeschlagene Schwester gekümmert hatte. Schon vor Jahren war Barby aus der Öffentlichkeit verschwunden, weil sie "unter einer psychischen Krankheit leidet, die es ihr nicht möglich macht, allein zu leben, für sich zu sorgen oder Verantwortung über ihr eigenes Leben zu tragen", erklärte ihr Bruder Jimmy mal. Zuletzt soll sie bei Pflegeeltern in Nordrhein-Westfalen, unweit von Maites Wohnort in Meerbusch bei Düsseldorf gelebt haben. Der Grund für ihre Störung lag angeblich in der turbulenten Vergangenheit der Kelly-Familie. Die sensible Barby kam mit der Hysterie und dem Star-Rummel nicht zurecht, der die Kelly Family praktisch rund um die Uhr umgab. Und lange Zeit schienen die Geschwister sich einig, ihr den nötigen Abstand zu gönnen. "Sie braucht ihre Ruhe", betonte etwa Patricia vor einiger Zeit. "Sie kann nicht in die Öffentlichkeit oder auf Tour." Denn das begünstige ihre Krankheit.

Doch vor knapp einem halben Jahr war es dann plötzlich vorbei mit der Ruhe – und dem Einvernehmen. Joey Kelly brachte seine kleine Schwester überraschend wieder ins Gespräch, erstellte in ihrem Namen einen Instagram-Account, der schlagartig weit über 20.000 Follower hatte. Viele Fans hofften da natürlich auf ein Comeback von Barby. Welchen Druck das auf die psychisch labile Frau ausübte, mag man sich kaum ausmalen … Maite kommentierte die Aktion ihres Bruders Joey öffentlich nicht, sie äußerte auf andere Weise ihr Unverständnis: Als einziges Familienmitglied folgte sie Barbys Kanal nicht. Die Botschaft war damit überdeutlich: Damit habe ich nichts zu tun – und will es auch nicht.