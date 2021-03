Maite Kelly & Roland Kaiser: Endlich packt Maite über ihre wahren Gefühle aus

Wie Maite jetzt verrät, bekleidet Roland eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben. So erklärt sie nun gegenüber "Leute heute": "Er ist anspruchsvoll. Der nimmt auch Lieder von mir nicht, was gut ist, weil dann muss ich. Er ist mein Mentor. Mein Vater war der erste Mentor in meinem Leben, musikalische Mentor, er war streng. Und Roland ist der zweite Mentor in meinem Leben. Er ist anders streng. Er kann auch Nein sagen. Und dann bin ich immer angespornt, noch besser zu schreiben." Maite ist der Meinung: "Ich wäre niemals, glaube ich, die Künstlerin geworden, die ich jetzt bin." Wow! Was für emotionale Worte, die Roland sicherlich zu Tränen rühren! Doch Roland ist in Maites Leben nicht nur der strenge Mentor. Die Sängerin kann mit ihm auch jede Menge Spaß haben...