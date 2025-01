Maite Kelly: Verschollene Schwester Caroline – das macht sie heute

Bereits im Jahr 1982 verließ Caroline den ikonischen Kelly-Bus, es zog sie in die USA. Dort lebt sie ein recht gewöhnliches Leben – genau so, wie sie es sich gewünscht hat. Mittlerweile ist Caroline Rentnerin und wohnt mit ihren zwei Katzen in Littleton, Massachusetts. Von ihrem Mann hat sie sich getrennt, Kinder hat Caroline keine. Als gläubige Christin ist sie jedoch aktives Mitglied ihrer Kirchengemeinschaft und auch zu ihren Geschwistern hat sie noch Kontakt.

Im Jahr 2002 war Caroline sogar in der RTL2-Doku "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" zu sehen, in der sie mit Joey (52), Kathy (61), John (57), Paul (60) und Jimmy (53) noch einmal die wichtigsten Orte ihrer Kindheit besuchte.

Kathy und Caroline stammen beide aus Dan Kellys (†71) erster Ehe, Maite, Joey und Co. sind also ihre Halbgeschwister. Musik macht Caroline übrigens heute noch sehr gern – nur eben in der Kirche oder im privaten Rahmen.

