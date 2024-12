"Make Love, Fake Love": Erster Blick auf Staffel 3 verspricht Drama pur!

Wie in den vergangenen Staffeln treten auch dieses Mal wieder sowohl Single-Männer als auch Paare an, um das soziale Experiment zu wagen. Schon im Trailer ist zu sehen, wie Karina mit den männlichen Teilnehmern flirtet und knutscht, was das Zeug hält – eine Tatsache, die die vergebenen Frauen in der Villa offensichtlich nicht gut aufnehmen. Emotionale Ausbrüche, darunter Tränen, scheinen vorprogrammiert. Ob Karina unbewusst das Herz eines vergebenen Mannes erobert, wie es schon bei Yeliz Koç und Antonia Hemmer geschah, bleibt abzuwarten.