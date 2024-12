Antonia Hemmer: Statt Paul Janke – Erobert dieser Ex-Bachelor jetzt ihr Herz?

In einer aktuellen Instagram-Story beantwortete Antonia wie gewohnt die Fragen ihrer Fans. Dabei wurde schnell klar, dass sie sich während der Autofahrt in prominenter Begleitung befand: Am Steuer saß niemand Geringeres als Niko Griesert, der 2021 den Bachelor mimte. Bedeutet das etwa, dass Niko der neue Mann in ihrem Leben ist? So wie es scheint, sind die beiden nur gemeinsam auf dem Weg zu einem Event in Berlin - eine romantische Verbindung zwischen Antonia und Niko scheint aktuell nicht in Sicht. Ob es für Antonia und Paul dennoch eine Chance auf mehr als Freundschaft gibt, bleibt abzuwarten.