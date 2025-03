"Make Love, Fake Love": Ist Karina Wagner vergeben? Heißes Gerücht vor dem Finale!

Dazu müssen wir einmal kurz ins Jahr 2023 zurückblicken. Damals nahm Karina an der Dating-Show "Bachelor in Paradise" teil und verguckte sich sofort in einen Single-Mann: Steffen Vogeno. Und tatsächlich knisterte es zeitweise auch zwischen den beiden, doch letztendlich entschied sich Steffen für Tami, mit der er zum Zeitpunkt von Karinas Einzug in die Villa schon deutlich weiter war.