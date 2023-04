Yeliz Koc & Jannik Kontalis: Liebescomeback! Sie sind wieder ein Paar

Yeliz und Jannik haben sich scheinbar ausgesprochen und sind wieder ein Paar. "Was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach. Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein", schreiben sie zu einem gemeinsamen Bild. "Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen und Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen." Lässt sich nur hoffen, dass es dieses Mal wirklich klappt und nicht wieder in einer öffentlichen Schlammschlacht endet...