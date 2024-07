"Make Love, Fake Love"-Xander: Er bekommt ein Baby mit seiner neuen Freundin Lilly!

Am 26. Mai machte Xander Stephinger (25) auf Instagram bekannt, dass er nach dem Liebes-Fiasko bei "Make Love, Fake Love" mit seiner damaligen Freundin Lisa und Antonia Hemmer (24), eine neue Partnerin namens Lilly an seiner Seite hat. "Es passt einfach alles zwischen uns und wir sind sehr, sehr glücklich miteinander", verriet er damals in einer Fragerunde.